Новосибирск занял 12 место в рейтинге финансового университета при правительстве РФ. Всего в список вошли 78 городов с населением более 250 000 человек.

В опросе участвовало более 600 человек. Критериями для определения лучших городов России выступали работа местных властей, состояние жилфонда и транспортно-дорожных служб, развитие образования и медицины.

Новосибирск оказался на 12 месте в рейтинге, опередив Томск, Барнаул и Красноярск. Выше всего жители столицы Сибири оценили сферы культуры и образования, медицинское обслуживание и дорожную отрасль, а также работу мэрии.

Лидером 2019 года стала столица Татарстана — Казань, после которой в пятерку лучших городов вошли Грозный, Тюмень, Москва и Санкт-Петербург.

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