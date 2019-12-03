Новосибирская область получит грант размером в 1,3 млрд рублей за эффективную работу местных властей. Соответствующий документ подписал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение №2875-р о распределении дотаций в объёме 45 млрд рублей – за эффективную работу региональных властей, сообщает пресс-служба правительства России.

Регионы, занявшие в рейтинге текущего года с 1-е по 50-е место, получат дополнительное финансирование. Согласно документу, Новосибирской области направят 1 млрд 370 млн 930 тысяч 800 рублей. Кроме того, в список вошли Омская область (1,17 млрд рублей), Томская область (810,9 млн рублей)

Согласно методике расчёта показателей оценки эффективности деятельности региональных высших должностных лиц и органов исполнительной власти, наилучшие результаты достигнуты: Республикой Крым, которая получит 1 млрд 596 млн 201 тыс. рублей; Санкт-Петербургом – 1 млрд 504 млн 484 тыс. рублей; Краснодарским краем – 1 млрд 462 млн 648 тыс. рублей.

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