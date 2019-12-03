Новосибирской области выделили миллиард за эффективное руководство

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей дотаций 50 регионам в рамках «оценки эффективности деятельности высших должностных лиц».

Как следует из документа, поощренные регионы в 2019 году достигли целевых показателей, регламентированных постановлением правительства РФ № 1537, подписанным в конце ноября текущего года. Достижение определялось по балльной системе, критерии которой включали такие показатели, как уровень среднемесячной зарплаты в регионе, количество представителей малого и среднего бизнеса, снижение уровня бедности, повышение прироста населения и так далее.

Наибольшие суммы дотаций в итоге получили Республика Крым, Санкт-Петербург и Красноярский край. Новосибирской области правительство выделило более 1,3 млрд рублей. Из регионов СФО в дотационный список также вошли Омская область ( более 1,1 млрд рублей) и Томская область (810 млн рублей).

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