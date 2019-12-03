На Гусинобродском шоссе начнет работу новый Новосибирский автовокзал-Главный. Открытие состоится 21 декабря 2019 года.

На первоначальном этапе будут запущены 9 рейсов, сообщается на сайте предприятия. С января 2020 года также планируется запустить международные рейсы, а также расширить список междугородных и межобластных направлений.

В здании нового автовокзала предусмотрены комната матери и ребенка, семейные комнаты, а также медпункт и автопочта. Кроме того, в ходе строительных работ оборудовали место для бесплатной парковки, а для маломобильных групп пассажиров установили пандусы для, адаптивный лифт и тактильную навигацию.

Автовокзал на Красном проспекте продолжит работу в обычном режиме.

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