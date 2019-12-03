В Новосибирской области ученые создадут цифровую модель, прогнозирующую распространение лесных пожаров. Она будет учитывать множество факторов.
«Мы хотим разработать цифровую модель, которая описывает распространение низовых лесных пожаров. Эта модель будет включать в себя (прогноз) зависимости распространения пожара от скорости ветра и от других параметров», — рассказал журналистам главный научный сотрудник лаборатории кинетики процессов горения Института химической кинетики и горения СО РАН Олег Коробейничев.
Сроки появления системы пока неизвестны. По его словам, данная цифровая модель сможет предсказывать опасность и потенциальную зону распространения пожаров для леса любого типа и поможет предотвратить неконтролируемое распространение умышленных сжиганий.
Учеными уже были проведены лабораторные исследования, в ходе которых измерили зависимость скорости распространения пожара на хвойных породах при низком ветре. Следующим этапом станет масштабирование разработок вне лабораторий.
В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.