В Новосибирской области ученые создадут цифровую модель, прогнозирующую распространение лесных пожаров. Она будет учитывать множество факторов.

«Мы хотим разработать цифровую модель, которая описывает распространение низовых лесных пожаров. Эта модель будет включать в себя (прогноз) зависимости распространения пожара от скорости ветра и от других параметров», — рассказал журналистам главный научный сотрудник лаборатории кинетики процессов горения Института химической кинетики и горения СО РАН Олег Коробейничев.

Сроки появления системы пока неизвестны. По его словам, данная цифровая модель сможет предсказывать опасность и потенциальную зону распространения пожаров для леса любого типа и поможет предотвратить неконтролируемое распространение умышленных сжиганий.

Учеными уже были проведены лабораторные исследования, в ходе которых измерили зависимость скорости распространения пожара на хвойных породах при низком ветре. Следующим этапом станет масштабирование разработок вне лабораторий.

В начале ноября начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов сообщил, что лесные пожары, по предоставленным регионами данным, причинили ущерб в 14 млрд рублей.

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