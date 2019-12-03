В Красноярском крае возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса на 9 млн рублей.

Нелегальной вырубке подверглись более 1,7 тыс кв. метров леса в Рыбинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по региону.

Сотрудники возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Канска, который по данным ведомства, с сентября 2017 по август 2018 года вырубал лес в одном из лесничеств в Рыбинском районе края, отправляя материалы на продажу оптовой компании.

«Сумма причиненного государству ущерба составила свыше 9 млн рублей», — отмечается в сообщении. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины). Наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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