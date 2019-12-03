Компания «Новосибирскавтодор» стала победителем в конкурсе на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево».
По информации портала госзакупок, на конкурс было подано две заявки. Победителем стало ОАО «Новосибирскавтодор». Вторым участником числился АО «Центродорстрой», в документации которого были обнаружены неточности.
Цена контракта составляет 3,606 млн рублей. Победитель выступил с предложением в 3, 601 млн рублей, однако в конечном варианте документации стоимость не изменилась.
Напомним, что ранее конкурс был приостановлен ФАС в связи с подачей жалобы, после рассмотрения которой мероприятия возобновились. Все реконструкционные работы подрядчик должен закончить до декабря 2021 года.