Компания «Новосибирскавтодор» стала победителем в конкурсе на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево».

По информации портала госзакупок, на конкурс было подано две заявки. Победителем стало ОАО «Новосибирскавтодор». Вторым участником числился АО «Центродорстрой», в документации которого были обнаружены неточности.

Цена контракта составляет 3,606 млн рублей. Победитель выступил с предложением в 3, 601 млн рублей, однако в конечном варианте документации стоимость не изменилась.

Напомним, что ранее конкурс был приостановлен ФАС в связи с подачей жалобы, после рассмотрения которой мероприятия возобновились. Все реконструкционные работы подрядчик должен закончить до декабря 2021 года.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.