Площадь жилого фонда, включенного в программу капремонта на 2020 год в Новосибирской области, составит около 2,5 млн кв. м.

Соответствующее постановление правительства региона было рассмотрено 2 декабря на заседании, которое провел первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков. В Новосибирской области на следующем этапе реализации региональной программы капитального ремонта будет отремонтировано на 136 многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба.

«На более ранних этапах реализации региональной программы капитального ремонта речь шла преимущественно о небольших домах – двух-, трехэтажных. В силу того, что они были раньше построены, и у них был больше износ, эти МКД были включены в программу в более ранние сроки. В настоящее время очередь капитального ремонта дошла до более «молодых» многоквартирных домов гораздо большей этажности и площади, затраты на проведение работ в которых значительно выше в силу объективных причин», – прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.

Кроме того, было принято решение об индексации ежемесячных взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в размере 67 коп. за 1 кв. м. С начала 2020 года плата составит 7,72 руб. за 1 кв. м.

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