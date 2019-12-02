ОАО «РЖД» готовят проект создания новой железной дороги, соединяющей Красноярский край и Республику Тыва. Стоимость подготовки оценивается в 5,7 млрд рублей.

Планируется, что новая железнодорожная ветка, длиной 410 км, пойдет от поселка Курагино Красноярского края до столицы Республики Тыва Кызыла и далее до села Элегест, сообщает RosTender.info.

РЖД объявило тендер на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, разработку проекта и проведение подготовительных работ для строительства ветки. Заявки принимаются до 18 декабря. Цена контракта составляет 5,7 млрд рублей.

Строительство линии, основной функцией которой станет вывоз концентрата коксующегося угля с Элегестского месторождения, займет около 5 лет. Дорога будет включать мосты, трубы, тоннели и противолавинные сооружения.

Победитель конкурса будет объявлен 15 января 2020 года. Подрядчик должен будет провести инвентаризацию земельных участков и все нужные изыскания до сентября 2020 года, разработать проектную документацию к февралю 2021 года и получить положительное заключение госэкспертизы проекта в мае 2021 года.

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