ОАО «РЖД» готовят проект создания новой железной дороги, соединяющей Красноярский край и Республику Тыва. Стоимость подготовки оценивается в 5,7 млрд рублей.
Планируется, что новая железнодорожная ветка, длиной 410 км, пойдет от поселка Курагино Красноярского края до столицы Республики Тыва Кызыла и далее до села Элегест, сообщает RosTender.info.
РЖД объявило тендер на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, разработку проекта и проведение подготовительных работ для строительства ветки. Заявки принимаются до 18 декабря. Цена контракта составляет 5,7 млрд рублей.
Строительство линии, основной функцией которой станет вывоз концентрата коксующегося угля с Элегестского месторождения, займет около 5 лет. Дорога будет включать мосты, трубы, тоннели и противолавинные сооружения.
Победитель конкурса будет объявлен 15 января 2020 года. Подрядчик должен будет провести инвентаризацию земельных участков и все нужные изыскания до сентября 2020 года, разработать проектную документацию к февралю 2021 года и получить положительное заключение госэкспертизы проекта в мае 2021 года.
Дай-то бог! Первый раз денежки украл близкий друг Пути Сергей Пугачев. До сих пор вытянуть не могут сначала из Лондона, теперь — из Парижу. Пока же камазами за 400 км вывозят уголь с Межегейского месторождения. Край сразу же преобразится! В Туве полно аквабитума мумие, есть золото, асбест, урано-молибденовые руды.