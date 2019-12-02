«ОДК-Газовые турбины» (Ростех) и «Газпром комплектация» подписали контракт на поставку газоперекачивающих агрегатов для газопровода «Сила Сибири».

«ОДК-Газовые турбины» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) поставит три газоперекачивающих агрегата ГПА-16.

Оборудование будет установлено на компрессорной станции Ковыктинского месторождения, расположенного в горно-таежной местности на Лено-Ангарском плато. Его суммарная мощность составляет 48 МВт, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Кроме того, осенью стороны подписали программу сотрудничества в области поставок газотурбинного оборудования на период до 2030 года. Ее целью является создание нового отечественного газотурбинного оборудования.

Напомним, что газопровод «Сила Сибири» пройдет по территории Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутии) и Хабаровского края. Газ будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай.

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