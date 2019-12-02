В конце ноября прошел финал 10 юбилейного сезона «Мисс Офис – 2019». Среди 30 участниц России и зарубежья победу одержала маркетолог компании «Восток Моторс» (уполномоченный партнер Lexus в Новосибирске) Елизавета Знагован.

За 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и главную корону от бренда Kabarovsky боролись 30 девушек, которые получили возможность проявить себя на финальном шоу конкурса. Титул «Мисс Офис – 2019» получила 24-летняя Елизавета Знагован, которая работает специалистом отдела маркетинга в компании «Восток-Моторс» (уполномоченный партнер Lexus в Новосибирске).

«1-й вице-Мисс Офис» стала Софья Пензай, ведущий тренинг-менеджер компании ЦРП «Петербургская Недвижимость» из Санкт-Петербурга. «2-й вице-Мисс Офис» стала Ольга Конева-Щеклеина, заместитель директора по связям с общественностью ФХ «Бектыш» из Челябинска. «Мисс зрительских симпатий» стала Екатерина Яньшина, специалист по внутренним коммуникациям компании ПАО «Ростелеком».

«Юбилей – это всегда какая-то веха, момент подведения итогов, пересмотра концепции и строительства новых планов. Не стал исключением и этот юбилей. В начале года мы серьезно проработали нашу концепцию и внесли несколько серьезных корректив: изменили возрастные рамки, увеличив возраст участниц до 35 лет. Отказались от выхода в купальниках и номинации «Мисс Бикини». Но, конечно, главная особенность 10-го сезона – стремительное расширение географии. Уже 11 стран поучаствовали в нашем финале. Так что, можно сказать, что «Мисс Офис» начинает свое шествие по планете», – отметила директор конкурса Светлана Бобрикова.

Напомним, что в 2015 году Елизавета Знагован получила титул «Мисс Новосибирск».

Красоту и интеллект участниц оценивало жюри конкурса: Валентин Юдашкин, председатель жюри, заслуженный деятель искусств РФ, модельер; Олег Зорин, финансовый директор компании «Комус»; Алена Титова, победительница «Мисс Офис – 2018»; Анна Вендер, руководитель женского портала Passion.ru — генерального информационного партнера конкурса; Виктор Набутов, российский теле- и радиоведущий, спортивный комментатор, продюсер; Александр Олешко, заслуженный артист России, телеведущий; Надежда Ангарская, российская актриса и певица, участница шоу «Comedy Woman»; Екатерина Портнягина, основатель и президент женского бизнес-сообщества «Трансформатор»; Маргарита Мамун, олимпийская чемпионка «Рио – 2016» по художественной гимнастике; Денис Гусев, чемпион профессиональной американской лиги бодибилдинга, блогер, телеведущий; Аннэтэс Рудман, российская журналистка, глава ИД «Импресс-Медиа»; Сергей Ашихмин, певец; Дмитрий Носов, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах по дзюдо, член Общественной палаты РФ.

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