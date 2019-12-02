Глава Кузбасса Сергей Цивилев уволил своего заместителя по вопросам социального развития Елену Малышеву.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Губернатор принял решение об отставке заместителя губернатора по вопросам социального развития Малышевой», — говорится в релизе.

Свои обязанности бывший заместитель исполняла с августа 2018 года. Теперь они возложены на начальника областного департамента здравоохранения Михаила Малина.

Ранее Елена Малышева занимала должность руководителя Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», где под ее руководством была проведена реорганизация медучреждений в 58 субъектах РФ. Также в рамках реформирования системы здравоохранения региона произошли кадровые перестановки и объединения медучреждений в Кемерово, Полысаево и Новокузнецке.

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