Новая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020 – 2025 годы» утверждена 2 декабря на заседании правительства региона.

В ближайшие 6 лет на нее планируют потратить 306 млн рублей – по 51 млн рублей на каждый год, сообщает пресс-служба. Средства пойдут на организацию выставок, ярмарок товаров и услуг с участием местных товаропроизводителей и субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе конкурс «Лучшее предприятие торговли Новосибирской области», Новосибирский торговый форум и отраслевая конференция «HoReCa» (по 30 млн каждый год), а также на субсидии хозяйствующим субъектам в качестве компенсации транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости в отдаленные села (по 21 млн ежегодно).

«Особое внимание хочется обратить на предлагаемый нами новый вид государственной поддержки хозяйствующим субъектам в форме предоставления субсидий на компенсацию части расходов на приобретенные автолавки. Это направление очень важно, поскольку стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах Новосибирской области является одной из важнейших стратегических задач в сфере развития торговли», – отметил в ходе заседания министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Представленный проект программы был одобрен членами правительства и будет утвержден министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства региона.

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