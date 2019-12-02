Стали известны технические параметры второй очереди реконструкции и развития бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Евгения Мешалкина», на которую ранее федеральные власти выделили 7,8 млрд рублей.

Клиника имени Мешалкина объявила тендер на разработку проектной документации масштабной реконструкции медучреждения. Стартовая цена тендера не указана, предполагается, что ее должен определить претендент на победу в конкурсе в соответствии со сметой. Строительство пройдет в шесть этапов, начавшись в 2019 году. Срок ввода зданий в эксплуатацию – 2024 год. В соответствии с документацией конкурса, клиника планирует провести реконструкцию радиологического комплекса онкоотделения, цокольного этажа правого крыла главного корпуса отделения лучевой диагностики и левого крыла главного корпуса кардиохирургического отделения. Кроме того, в клинике будут построены два восьмиэтажных лечебных корпуса. Взрослый корпус, общей площадью более 23 тыс. кв. м, рассчитан на 109 коек, в том числе 43 – для онкобольных. Детский корпус площадью 31,5 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек. Новые корпусы будут связаны друг с другом подземным переходом. Кроме того, клиника планирует возвести на территории двухэтажный контрольно-пропускной пункт площадью 500 кв. м.

Напомним, постановление о выделении 7,8 млрд рублей из госбюджета на реконструкции клиники Мешалкина в начале октября текущего года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что около 214 млн рублей будет потрачено на проектные и изыскательские работы в 2019 – 2020 годах. Остальные средства на реконструкцию будут вложены в 2021 году (около 2,6 млрд рублей), 2022 году (около 2,4 млрд рублей) и 2023 году (около 1,9 млрд рублей).

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