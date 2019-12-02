Строительство дороги от Новосибирска до Павлодара, которое ведется по нацпроекту, может быть закончено в 2020 году.

Срок ввода дороги в эксплуатацию в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» (БКАД) назначен на 2023 год. Однако по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, строительство может быть закончено на два года раньше.

«У нас сроки ввода (дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар) — 2023 год. Мы постараемся объект ввести в 2020 году. Там есть вопросы по переустройству проходящего рядом газопровода, если мы этот вопрос решим, то постараемся объект ввести к концу следующего года, что позволит сэкономить более 100 млн рублей областного бюджета», — сообщил журналистам на пресс-конференции Костылевский.

Также министр добавил, что из федерального бюджета получены дополнительно 731 млн рублей, 100 из которых пойдут на строительство дороги Новосибирск-Павлодар. «Потому что мы подтвердили, что дополнительно выполняем работы с надлежащим качеством», — отметил Анатолий Костылевский.

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