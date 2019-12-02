Новый руководитель омского Сбербанка приехал из Удмуртии

Федор Туров
 
Новый руководитель омского отделения Сбербанка Сергей Коновалов приехал из Удмуртии

Руководитель омского отделения Сбербанка сегодня официально передал управление своему преемнику, который по ротации приехал в Омск из Ижевска.

С сегодняшнего дня омским отделением Сбербанка руководит Сергей Коновалов. Уроженец Мурманска, выпускник Архангельского госуниверситета по специальности «инженер-экономист». Кроме того, он получал дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и в London Business School по программе Сбербанка. Из своих 47 лет он работает в Сбербанке почти четверть века, занимая различные должности в корпоративном блоке в Вологодской и Архангельской областях. Последним его местом работы был пост управляющего удмуртским отделением Сбербанка, которым он руководил с февраля 2015 года.

Юрий Шумаков, ранее возглавлявший омское отделение, был первым его руководителем после реорганизации Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк», в ходе которого Омская область перешла в юрисдикцию Сибирского банка. Во время реорганизации Юрий Шумаков, сменивший в этой должности многолетнего главу омского отделения Игоря Меркулова, больше полугода руководил структурой в статусе исполняющего обязанности. Сейчас, как уточнили в пресс-службе Сибирского банка, Юрий Шумаков остается работать в омском отделении в должности заместителя управляющего. Он будет руководить блоком «Корпоративный бизнес».

Это уже не первая смена руководителя регионального отделения в Сибирском банке в этом году. В начале 2019 года свою должность покинул управляющий томским отделением Михаил Гребенников, который вышел на пенсию и передал управление своему заместителю Валерию Кирееву.

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