Руководитель омского отделения Сбербанка сегодня официально передал управление своему преемнику, который по ротации приехал в Омск из Ижевска.

С сегодняшнего дня омским отделением Сбербанка руководит Сергей Коновалов. Уроженец Мурманска, выпускник Архангельского госуниверситета по специальности «инженер-экономист». Кроме того, он получал дополнительное образование в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и в London Business School по программе Сбербанка. Из своих 47 лет он работает в Сбербанке почти четверть века, занимая различные должности в корпоративном блоке в Вологодской и Архангельской областях. Последним его местом работы был пост управляющего удмуртским отделением Сбербанка, которым он руководил с февраля 2015 года.

Юрий Шумаков, ранее возглавлявший омское отделение, был первым его руководителем после реорганизации Западно-Сибирского банка ПАО «Сбербанк», в ходе которого Омская область перешла в юрисдикцию Сибирского банка. Во время реорганизации Юрий Шумаков, сменивший в этой должности многолетнего главу омского отделения Игоря Меркулова, больше полугода руководил структурой в статусе исполняющего обязанности. Сейчас, как уточнили в пресс-службе Сибирского банка, Юрий Шумаков остается работать в омском отделении в должности заместителя управляющего. Он будет руководить блоком «Корпоративный бизнес».

Это уже не первая смена руководителя регионального отделения в Сибирском банке в этом году. В начале 2019 года свою должность покинул управляющий томским отделением Михаил Гребенников, который вышел на пенсию и передал управление своему заместителю Валерию Кирееву.

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