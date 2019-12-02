Участниками IV Новосибирского агропродовольственного форума и «Сибирской аграрной недели» стали 270 компаний из 35 регионов России и восьми стран мира.

Также на площадке мероприятия собрались свыше 7 тысяч профессиональных посетителей из Сибири и Дальнего Востока и десятки российских и иностранных экспертов, сообщает пресс-служба «СВК».

Напомним, что в выставочном центре Новосибирска с 27 по 29 ноября прошел IV агропродовольственный форум, в рамках которого также при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СФО, правительства Новосибирской области и министерства сельского хозяйства региона состоялась «Сибирская аграрная неделя».

«Мы планируем сохранить такой формат работы: совместное проведение агропродовольственного форума с обширной деловой программой и Сибирской аграрной недели», — сказал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По оценке министра на выставке были заключены соглашения на покупку 127 единиц техники и оборудования. Кроме того, министерство сельского хозяйства региона подписало соглашения о взаимодействии с ООО «Навигатор – новое машиностроение» (российский производитель сельхозтехники и коммунального оборудования) и с Национальным союзом агростраховщиков.

Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы потенциала развития российского села, материально-технического оснащения государственных ветслужб, а также экспорт продукции АПК. Всего в рамках форума проведено 30 мероприятий различной тематики и формата.

Сибирская выставочная компания начала подготовку к Международной агропромышленной выставке «Сибирская аграрная неделя 2020».

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