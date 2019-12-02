«МегаФон» дал официальный старт цифровой платформе «МегаФон-КАРГО». Этот автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом можно назвать «Uber для дальнобойщиков» – с одной стороны, такой же простой, с другой, учитывает всю специфику отрасли.

Принцип работы системы прост – заказчик указывает, какой груз нужно доставить, куда и когда, а «Карго» делает все остальное: подберет подходящего перевозчика и оформит за него все документы. По заявлению разработчиков, никаких ограничений по объему грузов нет, можно отправить хоть бандероль, хоть фуру – и при этом существенно сэкономить время и деньги, поскольку система автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, позволяя организовать совместную доставку. Есть также система объективного рейтинга перевозчиков.

«Сервис «МегаФон-КАРГО» сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба, – отмечает руководитель направления IoT «МегаФона» Павел Иванченко. – Он обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в 2 раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании»

Благодаря таким решениям, как «Контроль кадров», «Контроль автопарка» и «Контроль грузов», перевозку любого груза можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи.

Разработкой сервиса занималась Mail.ru Group. «Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок, – комментирует управляющий директор «Mail.ru Цифровые технологии» Павел Гонтарев. – В ходе работы над платформой «МегаФон-КАРГО» была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам».

По данным разработчиков, только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тысяч заявок.

Стоимость сервиса «МегаФон-КАРГО» зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. Для крупного бизнеса «МегаФон» готов при необходимости интегрировать свою платформу с внутренними учетными системами компании-клиента.

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