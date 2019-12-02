Проект соцподдержки семей с детьми-инвалидами «Передышка», получивший президентский грант, реализуют в 13 регионах. В список вошли Новосибирская и Омская области.

В рамках проекта организуют услуги социальных нянь для кратковременного ухода за детьми-инвалидами, инклюзивные лагеря выходного дня для семей, воспитывающих детей с тяжелыми нарушениями здоровья, а также обучение соцработников.

«К проекту планируется подключить 13 регионов страны. Это точно Калужская область, Омская, Новосибирская, Алтайский край, Пермский край, Тюменская, Свердловская и Калининградская области, Удмуртия, Забайкальский край, Татарстан, Кировская область. Сейчас мы заключили соглашение с Новгородской областью от фонда», — сообщила ТАСС куратор проекта Наталья Кудинова.

На данный момент все необходимые документы, позволяющие программе действовать, оформлены только для Новгородской области. Сотрудничество с остальными субъектами планируется документально оформить до конца 2020 года.

Проекту «Передышка» же несколько лет. Его целью является обеспечение семей, воспитывающих детей с инвалидностью, услугой по кратковременному присмотру за ребенком, а также создание для них специальных мероприятий выходного дня, в ходе которых смогли бы отдохнуть и отвлечься от забот как дети, так и родители.

Проект был создан при поддержке благотворительного фонда «Со-единение» и в 2019 году стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов, получив в распоряжение 9,8 млн рублей.

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