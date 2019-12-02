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Ротация дошла до Новосибирского района
Власть Новосибирской области спустя полтора года вынуждена вернуться к вопросу о смене главы Новосибирского района. Один из кандидатов на должность руководителя территории сейчас работает в региональном правительстве.
Дмитрий Медведев посетит Новосибирск
12 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Новосибирск.
В рамках рабочей поездки Дмитрия Медведева в Новосибирск в Кольцово состоится совещание
В ходе рабочего визита Дмитрия Медведева в Новосибирск в наукограде Кольцово прошло заседание, на котором участники обсудили роль центров геномных исследований в развитии генетических технологий в РФ.
Сенаторам от Новосибирской области не нашлось места в президиуме ЕР
Новосибирские единороссы обновили состав верхушки партийного отделения. В президиуме больше не состоят Владимир Лаптев и Владимир Городецкий.
Директора новосибирского цирка увольняют
В рамках пресс-конференции директор новосибирского цирка Сергей Шабанов заявил журналистам о своем увольнении.