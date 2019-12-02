В рамках национального проекта «Культура» в Новосибирской области состоится международный рождественский фестиваль искусств.

Мероприятие пройдет со 2 по 14 декабря при поддержке правительства региона.

Сам фестиваль включает в себя театральную, музыкальную и выставочную программы. В течение пяти дней – с 5 по 9 декабря – приглашенные критики смогут познакомиться лучшими спектаклями драматических новосибирских театров («Глобус», «Старый Дом», «Красный факел» и другие – всего 8 театров).

«В первую неделю декабря в Новосибирске пройдет IX Международный рождественский фестиваль искусств — крупнейший культурный форум, который проводится каждые два года за Уралом. За шесть дней организаторы проведут около 170 театральных, музыкальных и художественных мероприятий, покажут лучшие столичные и новосибирские спектакли», — сообщили в пресс-службе театра.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

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