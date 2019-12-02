29 ноября в Новосибирском академическом театре оперы и балета после реконструкции был открыт Большой зал. Мероприятие посетили губернатор области Андрей Травников, заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Ремонт Большого зала начался летом 2019 года. По словам художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, было сделано самое важное: обновлены амфитеатр, ярусы и кресла, а также появился бельэтаж. Проходы стали шире, за креслами появились стоячие места для студентов новосибирской консерватории, танцевального училища и специальной музыкальной школы. Изменениям подверглась система вентиляции и кондиционирования, выходов стало больше, так что теперь всё соответствует нормам безопасности.

На реконструкцию потребовалось 360 млн рублей, однако Владимир Кехман отметил, что этим дело не ограничится. В планах на ближайшие два года перестройка гримёрных для оперных и балетных артистов, а также репетиционных залов. «Бюджеты пока до конца не сформированы, но это будут цифры приблизительно вот этого года, в районе 1,5 млрд рублей, чтобы закончить все», – объяснил худрук театра.

Андрей Травников выразил благодарность министерству культуры РФ за оказанную поддержку и заявил, что проведенные работы – это часть масштабной программы. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура» ведутся ремонтные работы в театре «Глобус» и планируется расширение площади в «Красном факеле». Также губернатор выразил надежду, что в последующие два года все запланированные изменения в НОВАТе будут осуществлены.

Не остался равнодушным и заместитель министра культуры РФ. Он назвал Новосибирский государственный театр оперы и балета уникальным, удивительным наследием федерального значения и подчеркнул, что необходимо сохранять то, что было сделано нашими предками. «Сейчас театр на высшем, современном уровне оборудован, и, конечно, сделан так, чтобы зритель чувствовал, что ему здесь рады», – сказал Николай Овсиенко.

Большой зал открылся премьерой знаменитого балета Джорджа Баланчина «Драгоценности». НОВАТ стал третьим театром в России, который получил право постановки «Изумрудов», «Рубинов» и «Бриллиантов» от Фонда Баланчина. Балет с невероятно сложной техникой исполнили прима-балерины новосибирской балетной труппы, а также звёзды Михайловского театра – Анжелина Воронцова, Леонид Сарафанов, Анастасия Соболева, Эрнест Латыпов и Виктор Лебедев.

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