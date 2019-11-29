Александр Соболевский подал в отставку с поста главы Новосибирского района. По данным источников «Континента Сибирь», 29 ноября он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы Новосибирского района по сведениям «КС» станет Андрей Михайлов.

Как и предсказывал ранее «Континент Сибирь», Александр Соболевский покидает пост главы Новосибирского района. Исполняющим обязанности главы Новосибирского района станет заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области по сведениям «КС» станет Андрей Михайлов. Ожидается, что он будет представлен администрации Новосибирского района 2 декабря.

Напомним, 27 апреля 2018 года после напряженных противостояний, в которые вынуждены были вмешаться региональное правительство, полпредство и силовики, из соревнования за пост главы Новосибирского района выбыл экс-руководитель администрации (2012-2018 гг.) Василий Борматов. Единственным кандидатом в конце концов стал поддержанный Андреем Травниковым Александр Соболевский, остальные отказались от притязаний. Среди них был экс-руководитель новосибирского исполкома ЕР и региональной приемной председателя партии, бывший депутат областного Заксобрания Сергей Субботин, который сейчас является заместителем Соболевского, и возможно, все еще сохраняет амбиции возглавить район. Но и при Соболевском для областного правительства и верхушки «Единой России» территория так и осталась чуждой предсказуемости и управляемости. Информированные собеседники «Континента Сибирь» уверяют: большая сила и влияние на принятие решений в Новосибирском районе по-прежнему — в руках Василия Борматова и близких к нему людей. Собеседники редакции отмечают, что глава района вошел в альянс со своим предшественником. А распоряжения губернатора не всегда служили для него руководством к действию.

Предполагается, что Андрею Михайлову, который долгое время исполнял обязанности мэра Бердска после ареста главы города, коммуниста Ильи Потапова, будет проще сохранить беспристрастность при управлении территорией, которая находится в зоне внимания различных групп влияния.

Также в числе кандидатов, как ранее писал «Континент Сибирь», рассматривался глава рабочего поселка Краснообск Юрий Саблин.

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