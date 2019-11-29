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Краевед, писатель, куратор выставочных проектов
Основатель и управляющий партнер брендингового агентства A.STUDIO
Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
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