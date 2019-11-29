Больше тысячи предпринимателей посетили прошедший в четверг форум «Свое дело LIVE», организованный Сбербанком. Своим опытом с новосибирцами поделились такие эксперты, как Игорь Манн, Алексей Иванов, Вадим Дозорцев, Михаил Смолянов, которые не просто давали советы на тему «как достичь успеха», но и разбирали конкретные кейсы реально существующих бизнесов, владельцы которых также присутствовали на форуме.

Традиционный организатор форума, Сбербанк, проводит эту встречу в Новосибирске уже в двенадцатый раз. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты-предприниматели были действительно успешны. Если их бизнес будет развиваться, то мы будем понимать, что это надежные партнеры с хорошей динамикой развития, и это будет сказываться не только на Сбербанке, но и вообще на экономике Сибири и России в целом, – прокомментировала председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина. – И мы видим результат. Мы получаем хорошие отклики, многие предприниматели, посетившие наш форум, потом благодарят нас, говорят, как много идей вынесли отсюда, как развиваются дальше».

Основной тон форуму задал известный маркетолог и книгоиздатель Игорь Манн, который посоветовал присутствовавшим здесь же журналистам пообщаться с другими гостями, спросить их, какие новые знания и мотивацию они сегодня получили, что планируют делать дальше. «А потом поговорите с ними месяца через два, что у них изменилось, какие полезные сдвиги в бизнесе у них произошли благодаря форуму, – посоветовал эксперт и добавил: — Сбербанк, я точно знаю, обязательно поинтересуется».

Он и сам привел примеры таких изменений к лучшему: «Пять лет назад мы на таком же форуме здесь, в Новосибирске, разбирали кейс Анны Сидевич. Она тогда только начинала свой бизнес, а сейчас, насколько я знаю, ее компания стала одним из лидеров кейтеринга».

Сам Игорь Манн, по его словам, «созрел» для открытия своего дела довольно поздно. «До сорока лет я был обычным «белым воротничком – признался он. – И только благодаря своим партнерам я открыл свое издательство. Сам я не считаю себя предпринимателем, я стратег, аналитики, но предприниматель – не совсем мой типаж». Еще он добавил, как можно сейчас, когда «бизнес-тренерство» стало модным и достаточно распространенным, отличить хорошего тренера и наставника от плохого. «Хороший тренер – это тот, кто учит тому, что когда-то прошел сам. Михаил Смолянов основал несколько бизнесов, раскрутил их и продал, у Владимира Герасичева своя консалтинговая компания, у меня издательство. Нельзя научить практике по тому, что просто где-то прочитал, пересказ чужих слов – это не тренинг».

Анонсируя мероприятие на следующий год, председатель Сибирского банка отметила, что он пройдет в новом формате, но подробностей раскрывать пока не стала.

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