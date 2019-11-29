Губернатор Новосибирской области наградил победителей трудового соревнования в АПК. Передовики получили сертификаты на автомобили и сельскохоз технику.

Аграрии-передовики получили ключи от «УАЗ-Патриот» и «LADA Largus». Торжественно вручение проходило на площадке перед ГКЗ им. Каца, сообщает пресс-служба правительства области.

Мероприятие стало логичным завершением Новосибирского агропродовольственного форума. «Сегодня мы вручаем традиционные призы – ключи от 16 внедорожников «УАЗ-Патриот» и 3 фургонов «Лада Ларгус» – тем, кто достиг наивысших показателей в растениеводстве, животноводстве, переработке сельскохозяйственной продукции. Вы победили в конкурентной борьбе и являетесь достойным примером для коллег! Пускай эти машины будут дополнительным предметом вашей гордости», – пожелал глава региона.

Кроме того, в ходе торжественного собрания полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло вручил заслуженным новосибирским аграриям государственные награды.

Также лучшими среди сельхозорганизаций с выручкой до 1 млрд рублей (за 9 месяцев текущего года) признаны в этом году «Агрофирма Лебедевская», предприятие «Ярковское» и крестьянско-фермерское хозяйство Петра Пыркова. Среди предприятий с выручкой свыше 1 млрд рублей (за 9 месяцев текущего года) абсолютный победитель – акционерное общество «Кудряшовское».

«К Новосибирской области прислушиваются на всех уровнях, у нас перенимают передовой опыт. На наших площадках, в том числе в рамках агропродовольственного форума, обсуждаются актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса всей страны», — подчеркнул Андрей Травников.

В 2019 году Новосибирская область полностью обеспечила зерном свои потребности (2,6 млн тонн) и около 800 тысяч тонн может направить на экспорт и в другие регионы.

Напомним, что IV Новосибирский агропродовольственный форум состоялся на площадке международного выставочного комплекса «Новосибирск Экспоцентр» с 27-29 ноября.

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