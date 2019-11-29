Ректор новосибирского РАНХиГС Сергей Сверчков покидает должность. Новым главой вуза станет замдиректора института по учебной работе Надежда Кирилова.
29 ноября 2019 года в соответствии с приказом ректора РАНХиГС исполняющим обязанности директора Сибирского института управления – филиала РАНХиГС назначена Надежда Кирилова. Информация о кадровых перестановках появилась на сайте учебного учреждения.
С 2013 года Кирилова занимала должность заместителя директора института по учебной работе. «Имеет опыт преподавательской, научной, административной работы, практической работы во внешнеторговой и юридической сферах», — сказано в сообщении.
Кроме того, Надежда Кирилова является членом по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций при губернаторе Новосибирской области и входит в состав квалификационной комиссии при главном управлении министерства юстиции РФ региону.
Напомним, что в октябре этого года в вузе возник конфликт. Преподаватели новосибирского филиала почти в полном составе выступили против позиции руководства института. Они составили обращение к ректору, в котором выразили свое недовольство низким уровнем зарплат.