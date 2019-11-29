Федеральная антимонопольная служба возобновила проведение конкурса на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево».

Напомним, что по сведениям сайта госзакупок, конкурс на реконструкцию ВВП-2 новосибирского аэропорта был в связи с жалобой, которая была подана организацией ООО «Сибирский кедр».

На данный момент конкурс продолжается. Рассмотрение второй части заявок было запланировано на 28 ноября.

Цена контракта на выполнение подрядных работ на ВПП-2 составляет 3,6 млрд рублей.

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