Федеральная антимонопольная служба возобновила проведение конкурса на выполнение работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Толмачево».
Напомним, что по сведениям сайта госзакупок, конкурс на реконструкцию ВВП-2 новосибирского аэропорта был в связи с жалобой, которая была подана организацией ООО «Сибирский кедр».
На данный момент конкурс продолжается. Рассмотрение второй части заявок было запланировано на 28 ноября.
Цена контракта на выполнение подрядных работ на ВПП-2 составляет 3,6 млрд рублей.