Декабрь обещает быть интересным на премьеры в новосибирском кинотеатре «Победа». Это «Звездные войны» и «Джуманджи» для любителей блокбастеров, романтические «Рождество на двоих» и «Реальная любовь в Нью-Йорке», любимая классика «С широко закрытыми глазами» и «Унесенные ветром». Программа «АртЛекторийВкино» также представит лучшие фильмы об искусстве, которые нельзя пропустить.

Основоположники классического искусства — так можно обозначить тему декабрьских фильмов АртЛектория. Два величайших художника — Леонардо да Винчи и Микеланджело, не менее великие итальянские скульпторы — Канова и Бернини и классик мировой архитектуры — Палладио.

Полотна гениев

Впервые на больших экранах в Ultra HD-разрешении будут показаны картины Леонардо да Винчи. Фильм «Леонардо. Вся история» посвящен именно картинам и рисункам художника. Режиссер Фил Грабски собирал материал в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В его поле зрения попали «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и многие другие.

Фильм по-новому смотрит на жизнь Леонардо — на изобретательность, талант скульптора, на умение приспосабливаться к политическим интригам того времени. Это попытка Грабски разобраться, почему Леонардо стал великим новатором. Картина рассказывает полную историю необыкновенного гения.

«Микеланджело: Любовь и смерть» — фильм-исследование творчества важнейшего мастера эпохи Возрождения. Это попытка создать полный и истинный портрет художника, изучить его методы и выявить некоторые неочевидные достижения в искусстве. Наряду с популярными работами зрителей знакомят и с менее известными произведениями. При этом камера режиссера фиксирует значимые детали в работах, которые не примечательны на первый взгляд.

Театр в камне

Режиссер Франческо Инверницци идет по следам мастера Кановы от родного городка скульптора Поссаньо в Венецию, а после в Рим. В одноименном фильме рассказывается о Канове, как о скульпторе, который посвятил жизнь поиску гармонии и идеального начала в искусстве. Но в то же время он воспевал мир навсегда утраченный: будучи выходцем из Венеции, Антонио Канова в 40 лет пережил падение Венецианской республики и стал последним крупным венецианским мастером. Своим искусством Канова пытался остановить время, и главной идеей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и конца.

«Бернини» — еще одна картина, посвященная гениальному мастеру. Скульптор в стиле барокко искусно работал с мрамором, он словно подчинил его себе, заставил быть одушевленным. Фильм построен на широком анализе, чтении форм и символов работ Бернини.

Лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне» легли в основу документального фильма.

Отец американской архитектуры

«Палладио. Власть архитектуры» — фильм-размышление о влиянии на историю и роли в архитектурном мире мастера неоклассицизма Андреа Палладио. Картина снята как в США, так и в Европе. Фильм раскрывает секреты его проектов, благодаря эксклюзивным интервью с архивариусами и владельцами вилл Палладио. Именно эти объекты послужили источником вдохновения для создания некоторых знаковых зданий мира.

Белый дом, здание Конгресса, Нью-Йоркская фондовая биржа, дом Джефферсона в Монтичелло — на протяжении пятисот лет Палладио вдохновлял мировых архитекторов. Именно президент США и архитектор Томас Джефферсон признал архитектуру Палладио примером эстетики американских монументальных зданий. В 2011 году мастер был официально назван «Отцом американской архитектуры».

Об АртЛектории

Постоянно действующая и обладающая серьезным просветительским потенциалом программа фильмов-выставок #АртЛекторийВкино подготовлена кинотеатром «Победа» в содружестве с арт-объединением CoolConnections. Каждый фильм становится уникальным путешествием в мир искусства, дает возможность познакомиться с биографиями великих художников, рассмотреть их творения в деталях, ознакомиться с комментариями экспертов, расширить кругозор.

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