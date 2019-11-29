«Не дай Бог жить в эпоху перемен!» — заклинали древние китайцы. А я как раз начал свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в самую настоящую эпоху перемен — в перестройку. Работал я сначала в Кыштовском районе, затем в самом Новосибирске. И у нас, учителей русского языка и литературы, был один больной вопрос. Причем, как у молодых специалистов, которые жили иллюзией, что в советской школе применимы «педагогика сотрудничества» и опыт учителей-новаторов, так и у заслуженных педагогов старой закалки, для некоторых из них школа была чем-то вроде казармы… И вопрос этот был: «Как убедить детей читать?» (у «старорежимных» учителей он звучал: «Как заставить детей читать?»).

Какими наивными мы все были! Не могли же мы знать, как изменится мир за тридцать лет, как новые технологии вторгнутся в нашу жизнь. Тогда и дети, и взрослые, да и мы сами, читали, читали гораздо больше, чем сейчас. Никто не мог представить, что люди с книжками в руках исчезнут со скамеек в парках, из вагонов метро, а их место займут совсем другие люди, сжимающие в руках свои дорогие игрушки, неподвижно уставившись в жуткие черные зеркала…

Такие мысли посетили меня на открытии выставки, посвященной 90-летию со дня рождения художника Эдуарда Гороховского в Художественном музее. Это был человек с удивительной судьбой, изобилующей резкими поворотами. Выпускник Одесского строительного института, он оказался в Новосибирске случайно, по распределению. И строил бы он здесь всю жизнь комбикормовые заводы и районные Дома культуры, но понял, что единственное настоящее его призвание — это изобразительное искусство, и не побоялся броситься в океан свободного творчества. За двадцать лет жизни и работы в Новосибирске Эдуард Гороховский состоялся как художник, как личность, как человек. Особенно успешно проявил он себя в книжной иллюстрации, тесно сотрудничая с Новосибирским книжным издательством. На выставке как раз представлены графика этого периода из коллекции Городского Центра истории Новосибирской книги, иллюстрации к сказкам народов Сибири, к алтайскому эпосу и хакасским сказаниям. А потом Эдуард Семенович переехал в Москву, чтобы стать там авторитетнейшим деятелем советского нонконформизма, одним из отцов-основателей московской школы концептуализма.

Мне вспомнился и другой замечательный художник, мой друг Александр Шуриц, который тоже оказался в нашем городе по прихотливой игре случая и тоже на начальном этапе своего творчества ярчайшим образом заявил о себе как иллюстратор. Эти художники относились к книжной графике невероятно серьезно и основательно. Мастера с высочайшей внутренней и изобразительной культурой, они вживались в мир, который изображали, создавая настоящие шедевры. Эдуард Гороховский, например, автор линогравюр к полноформатному и миниатюрному изданиям алтайских сказок «Ак-чечек — белый цветок», а Александр Шуриц самым невероятным образом проиллюстрировал «Приключения Одиссея».

А с книгами не так уж все безнадежно. Недавно я познакомился с одной девочкой, зовут ее Анастасия, ей 11 лет, она постоянно читает, и самое страшное и жестокое для нее наказание — когда родители отнимают у нее книгу. Замечательный итальянский товарищ Умберто Эко был уверен, что книга не умрет, что книга будет жить и всегда найдет своего читателя. Так хочется в это верить: книга будет жить. Пока живы мы, благодарные читатели.

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