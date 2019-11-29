Саяно-Шушенская ГЭС в Хакасии, стадион в олимпийском Сочи, новосибирский завод «Элсиб». Что общего у всех этих объектов в разных городах России? На каждом из них установлено светодиодное освещение новосибирского производителя — компании «Светлый Город». Где еще можно успешно применять светодиоды, а также в чем их преимущество перед другими видами освещения — в интервью с директором ООО «Светлый Город» СЕРГЕЕМ ЛЕВШЕНКОВЫМ.

Светодиодные светильники сегодня широко используется на многих промышленных предприятиях и в быту. Их главное преимущество — долговечность и экономия энергии. Однако всего каких-то 6–7 лет назад такие светильники были скорее исключением, чем правилом при освещении объектов. Компания «Светлый Город» вышла на рынок в 2013 году, сделав ставку на перспективные светодиоды, и сегодня поставляет светильники для уличного, промышленного, торгового освещения в более чем 300 населенных пунктов от Калининграда до Курил.

— Сергей, с чего начинался ваш бизнес, и почему выбор пал именно на светодиодные светильники?

— По образованию я инженер, связист. После вуза пробовали с другом заниматься бизнесом: продавали сахар, обои, стройматериалы. Однажды нас пригласили в компанию установить систему светодиодного освещения. Нам показался очень интересным тот факт, что светодиодный светильник может работать 5–10 лет, в то время как у обычного уже через год нужно менять лампы. Решили изучить тему внимательнее. Затем нашли контакты завода в Бердске, производившего светодиодные изделия, заключили договор. И поехало: сняли помещение на заводе «Оксид», 18 квадратных метров, без окон и вытяжки, сели и начали обзванивать клиентов, продавать «под заказ».

— Успешно шли продажи?

— У нас была бешеная мотивация: надо было на что-то жить. Упорство дало свои результаты, почти сразу получилось «стрельнуть» по продажам. Дошло до того, что производители не успевали отгружать наши заказы. Тогда мы задумались: а сможем ли сами собирать продукцию? Сняли дополнительное помещение, наняли студентов, закупили комплектующие. Днем продавали, а по ночам собирали светильники. Выходили в четыре утра из офиса замученными, и так около трех месяцев. Но тот первый опыт был плачевный. Пока мы не создали профессиональную команду, брак изделий доходил до 50 процентов.

— Что стало поворотным моментом в развитии бизнеса?

— Огромное значение имело обучение. Мы прошли онлайн-курсы по бизнесу, начали подключать интернет-рекламу, email-рассылки. В первый же день получили шквал заявок. Рынок светодиодных светильников только начинал расти: люди шли в интернет за информацией, там мы их и перехватывали. Тогда же поступил первый крупный заказ — заявка на освещение объектов к Олимпиаде в Сочи.

— Какие еще крупные заказы удалось выполнить?

— В 2015 году нам доверили освещение машинного зала Саяно-Шушенской ГЭС площадью 28 тысяч квадратных метров. Затем была Ледовая арена в городе Щелково Московской области. В прошлом году начали работать с новосибирским «Элсибом» — осветили уже треть завода. Отзывы положительные. Была интересная история с освещением ТЦ «Александровский» в Новосибирске. Друзья нашего заказчика были владельцами других зданий. И вот все они одновременно решили сменить освещение своих зданий. Друзья нашего клиента выбрали китайские светодиоды. Через два года заказчик написал отзыв, что оборудование «Светлого Города» в «Александровском» как работало, так и работает, в то время как его друзья уже провели повторную замену освещения.

— Какие виды светильников сейчас производит «Светлый Город»?

— Мы выпускаем множество разновидностей светодиодных светильников: для промышленных площадок, торговых центров, офисов. Также предлагаем масштабные проекты освещения для стадионов, простые и надежные светильники для улиц сроком службы до 20 лет. Для тепличных комплексов производим фитосветильники, они сокращают время всходов и увеличивают размер плодов. Причем экономия при установке фитосветильников для теплиц может доходить до нескольких сотен тысяч рублей!

— Какие критерии определяют качество ваших светодиодных светильников?

— Мы используем только российские комплектующие. Исключение — сами светодиоды, которые не делают в России. Их мы закупаем в Корее. Кроме того, мы разрабатываем бесплатный проект освещения и следим за тем, чтобы со временем характеристики освещенности оставались на нужном уровне. Известно, что за 10 лет у светодиодов падают характеристики не более чем на 30%. Мы это учитываем, поэтому предлагаем клиентам сделать освещение с небольшим запасом.

— Занимаетесь ли вы поставкой светильников в рамках госзаказов?

— В 2015 году мы начали оформлять сертификаты на продукцию для освещения социальных и медицинских учреждений: больниц, школ, детских садов. И уже в следующем году выиграли первый тендер 600 тысяч рублей на поставку светильников для освещения учреждений образования в Нижегородской области. Сейчас у нас примерно 25% заказов по рынку госструктур. Сотрудничаем с Горсветом в Нижнем Новгороде, Хабаровске, Улан-Удэ. В Новосибирск нас пока не пускают на муниципальные объекты, бьюсь над этим уже полгода.

— В чем причина?

— На сегодняшний день объекты Новосибирска курирует управление капитального строительства мэрии, которое привыкло видеть на своих объектах продукцию компаний-гигантов из Москвы и Рязани. Проектные институты и генеральные подрядчики, которые работают с УКС, предпочитают не использовать в проектах какую-либо другую продукцию, так как переживают, что у них потом не примут объект. А УКС официально заявляет, что не может рекомендовать какого-либо производителя. Вот и получается замкнутый круг, который мы пытаемся разорвать.

— Куда еще поставляете продукцию?

— В более чем 300 населенных пунктов по всей России. У нас в офисе висит карта, где мы периодически отмечаем флажками новые города поставки. Больше всего флажков сейчас над территориями Сибири, Урала, Дальнего Востока. Также мы работаем с Казахстаном. А в следующем году планируем зайти на рынок Европы. В ближайших планах — открыть первый филиал в Москве.

— Принимаете ли вы участие в выставках, конкурсах?

— Два года подряд я представлял нашу продукцию на выставках в новосибирском «Экспоцентре». Также участвовал в конкурсе «Молодой предприниматель России», где занял 1-е место в 2014 году и 2-е место в 2017 году в номинации «Производство».

— Бывает ли так, что вы видите где-то плохое освещение и думаете: надо бы поменять?

— Всегда так и происходит! А если мыслить глобально, я был бы рад, если бы благодаря уличным светильникам «Светлого Города» снизилась аварийность не только на дорогах Новосибирска, но и по всей России.

Подробнее с продукцией компании «Светлый Город» можно ознакомиться на сайте lcsvet.ru.

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Система добровольной сертификации пожарной безопасности компании ООО ПК «Светлый Город» подтверждена сертификатом соответствия № РОСС RU.31653.04СПБО.П01.001

Декларация о соответствии требованиям технических регламентов таможенного союза № RU Д-RU.АУ04.В.30248

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