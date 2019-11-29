Как привлечь клиентов в условиях ограниченных ресурсов, чем приходится жертвовать ради развития компании и можно ли устроить личную жизнь без отрыва от бизнеса — в интервью «Континенту Сибирь» рассказала основатель и директор новосибирской типографии «Атмосфера» КАТЕРИНА НЕКЛЮДОВА.

— Катерина, с чего начинался ваш бизнес?

— Десять лет назад мы с другом отучились на дизайнеров и, проработав какое-то время в рекламных агентствах, решили создать что-то свое. Мама друга нашла нам офис, который использовался только вечером, а днем мы могли там работать совершенно бесплатно. Как привлекать клиентов, мы тогда и понятия не имели, поэтому часть контактов честно взяли с прежних мест работы. Разместили свои резюме как фрилансеры-дизайнеры. Создали группу в социальной сети «ВКонтакте». В сети искали директоров и маркетологов компаний, индивидуальных предпринимателей — писали им коммерческие предложения. Так и начали получать первые заказы на дизайн и изготовление продукции. Через полгода мы уже смогли снять свой первый офис и взяли на работу водителя, чтобы развозить заказы.

— Какими были ваши первые заказы?

— Мы брались за все: от листовок до упаковки и интерьерной печати. Делали своими силами дизайн, а изготовление заказывали другим фирмам. Через год поняли, что на дизайне много не заработать — клиенты не хотели платить за то, что нельзя потрогать руками. Тогда мы стали задумываться о собственном производстве и вскоре купили первую печатную машину за 250 тысяч рублей. Это был непрофессиональный принтер. Мы его нагружали так, что через два-три месяца он просто вышел из строя, отбив затраты на покупку. Тогда взяли в кредит уже профессиональную машину, стоимостью более миллиона рублей. Кстати, этот принтер до сих пор работает. Постепенно приобрели станок для интерьерной печати, широкоформатный принтер, офсетную машину — весь комплекс оборудования, необходимого для типографии.

— Какие точки роста компании вы бы могли отметить?

— Для меня мощным толчком в развитии стало обучение на бизнес-курсах четыре года назад. До этого я даже не знала, что такое контекстная реклама, «Яндекс.Директ», таргетинг. Клиенты приходили к нам, в основном, по «сарафанному радио», поэтому всегда был страх их потерять. За время обучения мы создали сайт типографии — удобный и понятный для использования, научились применять контекстную рекламу. Заявки стали поступать практически сразу — и через пару месяцев бизнес пошел в рост. В последующие четыре года мы выросли почти в четыре раза! Кстати, там же, на бизнес-курсах, я встретила своего будущего мужа.

— За десять лет, с момента открытия, штат типографии «Атмосфера» вырос с двух до шестидесяти человек. Как решался вопрос с делегированием полномочий?

— Это было непросто. Много лет я тянула на себе многое: вела нескольких клиентов, распределяла заявки водителям, отвечала за банковские платежи. Мой рабочий день заканчивался, в лучшем случае, в 24.00. В один прекрасный момент поняла: нужно что-то менять. Сначала перестала заниматься водителями, затем платежами. Самым сложным было передать менеджерам крупных клиентов.

Получила тогда много критики и недовольства в свой адрес. Люди упорно пытались выйти на меня, писали в социальные сети. В тот период от нас ушли несколько серьезных клиентов.

— Оправданны ли были такие жертвы?

— Да, я понимала, что нужно чем-то жертвовать. И тогда, и сейчас отвечаю, что невозможно успевать все, ведь в сутках лишь 24 часа, а хочется иногда и дома с семьей время проводить.

— Чем ваш бизнес-партнер сейчас занимается?

— Дмитрий курирует вопросы снабжения компании и все технические моменты производства, а также ведет несколько крупных клиентов.

— Есть ли в планах открытие филиалов типографии в других городах?

— Два года назад мы открыли филиал в Омске. Причем случайно. Мужа нашей сотрудницы перевели в Омск, и через полгода она мне написала с предложением открыть там филиал. Все сложилось удачно — сфера полиграфии в Омске не так развита, как в Новосибирске. Через некоторое время открыли филиал в Барнауле. В планах — выйти на томский рынок.

— Франшизу типографии продавать не думали?

— Была такая мысль, но мы быстро от нее отказались. Просто нет времени плотно заняться вопросами, связанными с франшизой. К тому же есть сложность в том, что покупатели франшизы не всегда четко понимают, за что будут платить деньги.

— Что отличает типографию «Атмосфера» от других участников рынка полиграфических услуг?

— Мы, пожалуй, единственная в Новосибирске типография, которой удалось совместить то, что обычно не совмещают. У нас есть и оперативная, и офсетная печать, а также широкоформатная и печать на сувенирах. Кроме того, у нас есть отдел наружной рекламы. Могу сказать, что мы производим на своем оборудовании около 90% всей необходимой для компаний рекламной продукции.

— С какими крупными компаниями налажено сотрудничество?

— Среди наших клиентов «Октябрьская птицефабрика», «Академия кофе», «Тогучинское молоко» с маркой «Зеленый луг». С «Галамарт» и «Бургер Кинг» мы работаем по всей Сибири. Всегда стараемся закрыть потребности клиентов полностью, предлагая комплекс услуг от разработки логотипа и фирменного стиля до изготовления визиток, листовок, пакетов, упаковки, наружной рекламы. Например, если к нам приходит владелец кафе, то мы можем ему предложить и разработку логотипа, и изготовление вывески, и печать меню.

— Типография предлагает фирмам объемные буквы для вывесок с управляемыми пикселями. Что это такое?

— Это буквы из полимеров, которые меняют цвет. По желанию клиента, мы можем задать любую цветовую гамму. Смотрится очень эффектно! Технология изготовления затратная, поэтому не многие компании в городе готовы предложить такой продукт, хотя он востребован. Например, один из наших клиентов — компания НГС — заказывает объемные буквы для размещения возле Оперного театра во время своей ежегодной церемонии.

— Какие виды полиграфических услуг пользуются наибольшим спросом в Новосибирске, и как вам удается держать относительно невысокий ценник?

— Наибольшим спросом традиционно пользуется печатная продукция. Она занимает примерно 50 процентов нашего производства. 30 процентов — это сувениры, 20 процентов — наружная реклама. Нам удается держать ценник ниже среднего за счет собственного производства. Это дает преимущество и по срокам изготовления, и по качеству продукции, которое проще отслеживать.

— Что нового может предложить типография на сегодняшний день потребителям?

— Для малых предприятий и тех, кто хочет протестировать свою продукцию, мы предлагаем сделать на заказ коробки небольшим тиражом, но по адекватной цене. Это могут быть подарочные, упаковочные или коробки для фастфуда. Новое оборудование — режущий плоттер — позволило нам снизить затраты на изготовление малых тиражей, так как не требует разработки специальных штампов для вырубки. Плоттер дает возможность делать коробки даже на микрогофрокартоне в количестве от одной штуки, без удорожания цены. Такое предложение сейчас трудно найти на рынке.

— Какие еще технологии позволяют вам сегодня выдерживать конкуренцию на рынке?

— Недавно мы запустили шелкотрафаретную печать, которую можно применять на любых видах материалов: текстиле, полиэтилене, бумаге. Также в типографии применяется востребованная технология фольгирования. Она позволяет делать малыми тиражами дипломы или подарочные сертификаты с золотым или серебряным теснением. Кроме того, мы предлагаем печать фотографий, фотоальбомов, рисунков и надписей на кружках, толстовках и многое другое. Сделать заказ можно через сайт или лично, в офисе по адресу: Красный проспект, 153в.

— Какие особые предложения есть для юридических лиц?

— Компании, объединившись, могут заказать в типографии «Атмосфера» сборные тиражи, которые дают существенное удешевление продукции. Например, для печати визиток. Время изготовления при этом удлиняется до 7–10 календарных дней, зато визитки получаются недорогими. Есть возможность напечатать тысячу односторонних визиток за 420 рублей.

— Катерина, участвуете ли вы в мероприятиях для продвижения своего бренда?

— Да, в этом году мы принимали участие в конкурсе мэрии Новосибирска «Лучшее малое предприятие города Новосибирска» и получили благодарность за весомый вклад в социально-экономическое развитие города. Также не оставляю без внимания премию «Человек года», участвую в различных маркетинг-форумах.

Стараюсь использовать все возможности получить новую информацию для развития бизнеса, а также дать другим компаниям возможность узнать о нас. Кроме работы на продвижение бизнеса, мы участвуем в мероприятиях благотворительного фонда, обеспечивая их печатной продукцией на безвозмездной основе.

Радует то, что финансовые возможности сегодня позволяют нам заниматься и этой деятельностью.

Подробнее с услугами типографии «Атмосфера» можно ознакомиться на сайте atmos-fera.ru.

По заказу ГУП НСО НОЦРПП

Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1, офис 300-1

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