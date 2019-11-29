В настоящее время Правительство РФ обсуждает идею об освобождении малоимущих россиян от подоходного налога (НДФЛ). Однако процесс снижения налогов для людей с небольшим достатком должен идти параллельно с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Дмитрий Савельев.

Депутат, избранный от Новосибирской области, уверен, что это необходимое и своевременное решение. «Реальные доходы наших граждан падают уже пятый год подряд. Судите сами: официальная статистика говорит, что 12,7% россиян (а это почти каждый восьмой житель страны!) имеют доход ниже прожиточного минимума.

Нужно ли говорить, что особенно ощутимо от бедности страдают многодетные семьи? У нас каждая вторая такая семья является малоимущей!» — заявил Дмитрий Савельев.

Парламентарий отметил, что наряду с этими плачевными данными есть и другие, которые заставляют задуматься: в текущем году в России в полтора раза выросло количество долларовых миллиардеров.

«Цифры показательные. 10% самых богатых россиян в 16 раз богаче 10% самых бедных. Это огромный разрыв в доходах. Он значительно превышает предельно допустимые цифры, рекомендованные ООН. Нужно ли говорить, что подобное положение дел приводит к излишней социальной напряженности?» — подчеркнул депутат.

Чтобы ситуация нормализовалась, нужно сделать все, чтобы выровнять уровень доходов граждан, считает Савельев. Для этого инициатива по освобождению россиян, получающих менее 13 тысяч рублей дохода, от взимания НДФЛ, видится очень разумной.

«Однако и здесь не все просто, — заявил Дмитрий Савельев. — Подоходный налог в России — источник средств для муниципальных бюджетов. Их наполнение напрямую зависит от собираемости этого налога, а значит, льготы, предоставленные малоимущим, ударят по местным бюджетам, особенно в дотационных регионах.

Поэтому необходимо всерьез задуматься о решении этой проблемы заранее».

Парламентарий предлагает два выхода из сложившейся ситуации. Первый предполагает компенсировать средства для местных бюджетов из федерального. Благо, тот сверстан на 2020 год с профицитом в 900 млрд рублей. Другой выход — вернуться к дифференцированной шкале налогообложения, от которой страна отказалась в 2001 году.

«С 2001 года повысились и налоговая дисциплина граждан, и уровень администрирования налогов. Поэтому серьезных проблем по их взиманию не предвидится. ЛДПР давно настаивает: если человек получает высокие доходы, то и платить он должен повышенный налог! Адекватное соразмерное налогообложение сверхприбылей даст серьезный дополнительный доход в бюджеты всех уровней.

Богатые за счет налоговых выплат дадут государству возможность обеспечить более существенную и эффективную помощь малоимущим гражданам. Считаю, что принятие новой шкалы налогообложения способно решить множество проблем социального характера, в том числе и отменить подоходный налог для большого числа льготников», — резюмировал депутат Госдумы.

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