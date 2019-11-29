В Новосибирске к ТЭЦ-5 подключат новый волейбольный центр. Общая максимальная тепловая нагрузка спорткомплекса составит 3,7 Гкал/час.

Компания СГК в ближайшее время подключит к теплоснабжению крупнейший за Уралом волейбольный центр, строящийся в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Подключение произойдет после получения застройщиком всех необходимых документов в Ростехнадзоре, сообщает пресс-служба организации.

«Для сравнения, спортивный объект будет потреблять объем энергии эквивалентный ресурсоснабжению четырех 9-этажных домов с пятью подъездами, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.

Напомним, что под строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра отдано около 4,5 га. Работы стартовали летом прошлого года недалеко от пересечения улиц Фрунзе и Ипподромской. Площадь всех зданий комплекса будет около 20 тысяч кв. м.

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