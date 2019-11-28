В администрации Кировского района Новосибирска прошла выемка документов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с возможным нарушением жилищных прав семьи в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, ранее стало известно о том, что малоимущая семья была вынуждена жить с тяжелобольным ребенком в бараке. При этом один из родителей страдает онкозаболеванием. В здании ни разу не проводился капремонт, однако местные власти отказались признать дом аварийным и переселить граждан в пригодное жилье. «В одной из комнат квартиры недавно обрушился потолок, и жильцы подперли его деревянной балкой. В помещении постоянно сыро, имеются дыры в стенах, а также многочисленные очаги плесени», — отметили в СУ СК РФ.

Дело возбуждено по части второй ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни здоровья). Максимальное наказание по этой части статьи – 6 лет тюрьмы. В рамках расследования уголовного дела в администрации Кировского района прошла выемка документов. Сейчас, по данным следкома, допрашиваются в качестве свидетелей работники управляющей компании и администрации района. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета РФ.

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