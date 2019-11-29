Глава Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления ПАО «Росбанк» Илья Поляков обсудили перспективы сотрудничества в рамках национальных проектов.

В ходе заседания стороны определили возможности взаимодействия по национальным проектам и по проектам с участием иностранных инвестиций. Кроме того, обсудили вопросы развития бизнеса и ипотечного кредитования.

В частности, речь шла о реализации на территории области нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика Российской Федерации» и «Международная кооперация и экспорт».

Во встрече, которая состоялась в правительстве региона, участие также приняли первый заместитель председателя правительства региона Владимир Знатков, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров и руководители структур «Росбанка» по Сибири и Новосибирской области.

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