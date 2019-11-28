Интернет-площадка Ozon запускает масштабную партнерскую программу, включающую в себя меры поддержки малого и среднего бизнеса в Сибирском федеральном округе.

К ним относятся финансирование стартовых затрат через p2b-платформу Ozon.Invest, специальная программа обучения персонала, предоставление бесплатных брендированных материалов (вывески, плакаты) и закупки необходимой мебели для партнера по специальным ценам.

Сибирские предприниматели смогут сотрудничать (при условии наличия ИП или ООО) с Ozon по нескольким направлениям: открывать агентские пункты выдачи, устанавливать постаматы или оказывать курьерские услуги по доставке заказов. Для поддержки и стимулирования малого и среднего бизнеса в первые три месяца компания будет платить двойную ставку вознаграждения за каждый выданный заказ.

На сегодняшний день в округе 87 пункта выдачи заказов и 224 постамата. Всего в этом году клиенты интернет-площадки из СФО сделали более 300 тысяч заказов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.