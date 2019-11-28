Власти Кемерова объяснили покупку ели за 18 млн «высокими технологиями»

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил вызвавшую широкий общественный резонанс закупку новогодней ели за 18 млн рублей «высокой технологичностью» нового праздничного символа.

Ранее покупка кемеровскими властями праздничной искусственной ели для города за 18 млн рублей вызвала возмущение общественности. Телеведущий Иван Ургант отметил в своем теле-шоу, что кемеровское праздничное дерево в три раза дороже главной елки страны в Кремле. Как сообщает РИА Новости, на прошедшей в четверг пресс-конференции мэр Кемерова Илья Середюк пояснил журналистам, что предыдущая городская ель морально и технически устарела. Ее устанавливали 11 лет подряд, несмотря на трехлетнюю гарантию. 30% ветвей не работает, ремонт дерева с каждым годом обходится муниципальным властям все дороже.

По словам градоначальника, новая ель – «высокотехнологичная». Она имеет стальной каркас, около 1,9 тыс. веток, 239 тыс. светодиодов и «соответствует современным требованиям к конструкциям». «Она имеет более тысячи программ, и каждый день можно программы менять, можно выводить надписи, узоры», — цитирует информагентство мэра Кемерова.

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