Суд перенес рассмотрение протокола в отношении экс-председателя СО РАН

Советский районный суд Новосибирска перенес рассмотрение протокола об административном правонарушении, составленного в отношении экс-председателя СО РАН Александра Асеева и его супруги в связи с их самочувствием.

Как сообщили в четверг в Советском суде, протокол был составлен заместителем руководителя Следственного отдела по Советскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области. Александру Асееву и его супруге вменяют нарушение процессуальных обязанностей, ст. 117 и 118 АПК РФ.

Как пояснил «Континенту Сибирь» представляющий интересы Александра Асеева юрист Алексей Поздняков, протокол касается проведения первоначальных следственных действий по обыску, который прошел после возвращения Александра Асеева из Объединенных Арабских Эмиратов. «По версии следствия супруги препятствовали проведению обыска, который проходил в ночное время», — сказал юрист. Алексей Поздняков добавил, что рассмотрение протокола было перенесено в связи с самочувствием Александра Асеева и Веры Асеевой, а также из-за того, что сторона защиты не была в полном объеме ознакомлена с представленными материалами. «Вера Николаевна находится в стационаре, а Александр Леонидович – на больничном», — сказал Алексей Поздняков.

Напомним, ранее появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым нелегальным присвоением госимущества, дома на улице Мальцева. Коттедж был предоставлен по договору соцнайма председателю СО РАН, документ подписал управделами Эдуард Скубневский. В 2015 году дом был приватизирован на имя дочери Александра Асеева, сейчас в коттедже живет сам экс-председатель СО РАН. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей.

«Континент Сибирь» будет следить за ходом судебного процесса.

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