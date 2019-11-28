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Бюджет Иркутска на 2020 год отправили на доработку
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В 2020 году РЖД планируют начать движение электропоезда «Ласточка» в Сибири
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Компания Mars в 2020 году инвестирует в новосибирский завод около 400 млн рублей
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Анатолий Локоть: «Это первый из десяти новых садов 2019 года»
Основатель и управляющий партнер брендингового агентства A.STUDIO
Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»
Генеральный директор и владелец Сибирского офиса компании «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления
Директор «ИнтерПроект»
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