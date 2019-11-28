Эксперты со всей страны обсудили в Новосибирске на конференции Института политики и технологий (ИПиТ) тенденции недавних и будущих избирательных кампаний. Способна ли власть слышать запрос гражданского общества на новые лица и новые решения и адекватно реагировать на него в преддверии выборов в Новосибирской области? Взгляд профессиональных политиков, технологов и аналитиков — в материале «Континента Сибирь».

Конференция ИПиТ собрала 22 ноября в отеле Domina несколько десятков человек, которые не только интересуются политической ситуацией накануне масштабного избирательного цикла, но и собираются активно в ней участвовать — в качестве кандидатов или специалистов будущих штабов. Примерно три часа на разных площадках гости мероприятия обсуждали темы, в том числе, прикладного характера, общались с экспертами с большим опытом работы в электоральных полях.

Многие спикеры, говоря о тенденциях, выделили запрос гражданского общества на «новую» силу, альтернативу основным держателям политических мандатов в стране, то есть «Единой России» и КПРФ. Первой о проблеме на конференции заговорила экс-кандидат в мэры Новосибирска, независимый депутат горсовета Наталья Пинус. Вопрос, что делать тем, кто хочет изменений, но не желает революций, политик ранее поднимала в «Континенте Сибирь». «Есть вариант радикальной оппозиции, но её воспринимают немногие. На мой взгляд, нам нужна «третья сила». Бизнес готов поддерживать людей, которые пойдут во власть не для того, чтобы лоббировать частные интересы. Система нуждается в модернизации, в профессиональной перезагрузке. Она должна работать на общее благо», — подытожила свои идеи на круглом столе, организованном ИПиТ, Наталья Пинус.

Тему подхватил её коллега по Совету депутатов, лидер новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин. В первую очередь, он подчеркнул, что каждая сила, которая не относится к ЕР или КПРФ потенциально считает себя «третьей». Теоретически они могли бы объединить усилия, чтобы повысить возможности влиять на изменения в обществе. Но сам он скептически оценивает вероятность подобного альянса. Разрозненность, по его словам, выливается в картину, которую мы уже увидели на выборах мэра Новосибирска. «Люди выразили свой протест очень просто — не пошли голосовать. Никто из кандидатов не смог убедить жителей в своей способности что-то менять к лучшему», — отметил Вячеслав Илюхин.

В Новосибирской области статус партии власти делят «Единая Россия», секретарь которой возглавляет регион, и КПРФ, её лидер — мэр Новосибирска. По мнению омского политтехнолога Андрея Хлебникова, установки партийного руководства удержать лидерство наталкиваются на «электоральную резистентность» населения. «Подорвано доверие как к ЕР, так и к КПРФ. Что касается «третьей силы», сейчас ни одна из местных групп не может апеллировать к тому, что выступает в этом качестве», — резюмировал эксперт.

Учредитель «Континента Сибирь» Вадим Кашафутдинов напомнил о том, как обсуждались еще до выборов мэра Новосибирска возможные последствия заключенного пакта между губернатором-единороссом Андреем Травниковым и главой Новосибирска–коммунистом Анатолием Локтем. В частности, это происходило на круглом столе, организованном ИПиТ и «Континентом Сибирь» в марте 2019 года. Политик Никита Исаев и политтехнолог Яков Савченко, принимавшие в нём участие, прогнозировали неприятные для власти последствия этого альянса. И, действительно, по итогам кампании 2019 года много голосов взяла несистемная оппозиция. «Есть разные мнения, что должно происходить в верхах, чтобы события приняли революционно неуправляемый характер. Иногда думают, что к этому приводит раскол в верхах. Другая точка зрения состоит в том, что опасность создаёт исключение элитной конкуренции, трансляция образа монолита, придавившего сверху общество. По всей видимости истина где-то посередине: раскола быть не должно, но нужна качественная, содержательная конкуренция на достойном уровне. Тогда шансы прихода к власти радикальных элементов будут минимизированы», — рассуждает Вадим Кашафутдинов. Издатель посоветовал КПРФ и «Единой России» встретиться и договориться о рамках агитации друг против друга так, чтобы и избирателям не было скучно, и борьба не велась «на уничтожение».

Заведующая кафедрой политологии Алтайского государственного университета Ярослава Шашкова призвала не преувеличивать потенциал консенсуса между ЕР и КПРФ. «У губернатора — свой работодатель, от результатов ЕР на территории многое зависит», — подчеркнула спикер.

Советник мэра Новосибирска, депутат Заксобрания от КПРФ Андрей Жирнов отметил, что конструктивные взаимоотношения между первыми лицами города и области сохраняются и будут оказывать влияние на выборы 2020. Однако он уточнил, что это не исключает соперничества между КПРФ и ЕР в период избирательной кампании. ««Третьи» партии, может быть, захотят включиться в политическую борьбу, но их влияние будет локальным. Хотя и не исключен успех тех или иных представителей этих сил на некоторых округах», — считает Андрей Жирнов.

Тема запроса на новых игроков в политическом пространстве активно обсуждалась кулуарно в перерывах между дискуссионными сессиями. Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края, бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский предложил переосмыслить результаты недавних выборов мэра Новосибирска. Второй результат представителя команды Навального в этой кампании с его точки зрения не показатель радикализации настроений. Экс-полпред, напротив, подчеркнул консервативные приоритеты новосибирских избирателей. По мнению Толоконского, народ не воспринимает радикальную оппозицию как будущую власть. «Если бы люди поверили в эту силу, её бы избрали. Большинство горожан не пошли на выборы, это поступок, осознанная позиция. Новосибирск показал, что консервативен, что не верит в эту альтернативу. Жители не хотят голосовать по принципу «всё равно кто», им нужна достойная профессиональная дееспособная власть», — говорит Виктор Толоконский. По его словам, проблема не в дефиците разнообразия политического спектра, а в способности политических объединений слышать запросы общества и убедить его в том, что они являются той силой, которая разделяет его ценности и способна их воплощать.

Похожие тезисы он сформулировал в своём кратком выступлении перед участниками мероприятия. «На старте политического сезона особенно важно правильно понять настроение общества. Кампания обещает быть очень активной. Очевиден серьезный запрос на личности, на конструктивные предложения. Людей не устраивает критика власти ради критики, они хотят видеть, что есть пути выхода из сложнейшей социальной, экономической, политической ситуации. Я против конфронтаций. Я за то, чтобы общество вместе с властью решали трудные задачи. Я за ответственность и созидание», — резюмировал политик.

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