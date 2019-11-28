B2b-маркетплейс «на_полке», совместный проект Сбербанка и компании «Эвотор», выходит в Новосибирск.

Новосибирская область стала четвертым регионом присутствия b2b-маркетплейса экосистемы Сбербанка после Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода.

B2b-маркетплейс позволяет малому и среднему бизнесу покупать товары оптом в интернете. В каталоге представлены более 30 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 170 поставщиков.

С сентября 2018 года в сервисе зарегистрировались более 14 000 компаний и предпринимателей: это магазины у дома, рестораны, кафе, гостиницы, салоны красоты, офисы.По итогам 3 квартала 2019 года оборот принятых заказов «на_полке» вырос на 200%. Средний чек покупателей составляет 17 000 рублей.

Самые популярные категории для оптовых онлайн-закупок — «Соки, воды, напитки», «Чай, кофе, какао», «Бакалея». Каждый второй клиент делает повторный заказ, при этом 30% пользователей отправляют заказы одновременно нескольким поставщикам. Более 55% покупателей «на_полке» делают заказы через мобильное приложение, а также через приложение для онлайн-кассы «Эвотор».

«В Новосибирской области более 10 тысяч компаний и ИП в оптово-розничной торговле. По нашим оценкам, 95% бизнес-закупок в регионе не автоматизированы и происходят в офлайне — на оптовых рынках и через торговых представителей. Выход в регион нового технологичного сервиса позволит оптовым покупателям оптимизировать управление ассортиментом и экономить на закупках, а для поставщиков — открывает новый канал продаж», — рассказала председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

По мнению руководителя b2b-маркетплейса«на_полке» Алексея Ширяева, Новосибирск является одни из самых развитых и технологически продвинутых регионов России, имеющих поставщиков, готовых к автоматизации продаж, а также заинтересованную аудиторию бизнес-покупателей.

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