Депутаты иркутской думы не приняли проект бюджета города на 2020 год. Администрация города не учла предложения депутатов по финансированию ряда направлений.

На сегодняшнем заседании, 28 ноября, депутаты Иркутска приняли решение отравить на доработку проект бюджета города на будущий год.

«Многие важные направления остались практически без внимания, например, спортивная сфера, строительство и ремонт школ, обустройство уличного освещения. Мероприятия 11 новых муниципальных программ неубедительны, в них не отражены такие инициативы депутатов, как увеличение финансирования на частный сектор, строительство сетей водоснабжения, ремонт дворов и многие другие направления. Администрация нас не услышала на заседаниях думских комиссий, поэтому дума возьмет внесение корректировок в свои руки», — прокомментировал председатель парламента Дмитрий Ружников.

Председатель думской комиссии по экономической политике и бюджету Светлана Кузнецова отметила, что в проекте бюджета не учтены предложения депутатов вдвое увеличить расходы на ремонт дорог и вывоз мусора в частном секторе, а также обратила внимание на сокращение денежных средств на ремонт внутриквартальных проездов (с 350 млн рублей до 40 млн рублей).

В ходе заседания мэр Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что администрация считает бюджет сбалансированным. По словам мэра, проект стоило принять в предложенной редакции, после чего совместно поработать над увеличением доходной части и внести в бюджет изменения.

Предлагаемая сумма бюджета на 2020 год составляла 18,9 млрд рублей.

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