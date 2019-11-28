Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в 2020 году планирует запуск скоростных поездов «Ласточка» в Западной Сибири. Первым направлением станет Новосибирск — Барнаул.

«Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов «Ласточка», и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск — Барнаул», — сказал на пресс-конференции замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

В сентябре 2019 года поезд совершил презентационный тур по регионам СФО, побывав в Новосибирске, Омске, Томске и Барнауле. По словам начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая, проведенные тестовые поездки «Ласточки» подтвердили готовность инфраструктуры магистрали к курсированию электропоездов.

Поезд комплектуется 4–5 вагонами, снабженными форточками, системой климат-контроля, местами для установки кулеров и багажными отделениями. Также состав оборудован электрическими розетками и мониторами для трансляции любого видеоконтента, двумя кухнями и пятью туалетами. Кроме того, предусмотрен салон бизнес-класса, рассчитанный на 12 мест, с кожаными сиденьями и ковровым покрытием. Конструкционная скорость электропоезда составляет 160 км/ч.

На сегодняшний день «Ласточки» эксплуатируются в 23 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Урал, Сочи и Калининград.

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