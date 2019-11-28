Мэр Новосибирска назначил главного архитектора города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил Александра Ложкина главным архитектором города.

О кадровом решении градоначальник сообщил на своей странице в Facebook. «С 27 ноября Александр Ложкин назначен главным архитектором Новосибирска со статусом заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии. Направление работы сложное и важное. Желаю Александру Юрьевичу успехов на новом посту!», — говорится в сообщении. Добавим, назначение Александра Ложкина на должность главного архитектора произошло в день его рождения. «Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения! Начинаю новый год жизни и новый этап жизни…», — написал Александр Ложкин в своем Facebook-аккаунте.

Напомним, в начале ноября Виктор Тимонов, занимавший пост главного архитектора Новосибирска, покинул должность, возглавив кафедру в НГУАДИ. Тогда же появилась информация о том, что вакантную должность займет Александр Ложкин. Александр Ложкин родился в 1965 году, закончил Новосибирский архитектурный институт, в 2014 году стал советником мэра Новосибирска. В июне текущего года Ложкин был переизбран председателем Художественного совета мэрии Новосибирска.

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