Представители новосибирского бизнеса при поддержке Центра координации экспортно-ориентированных предприятий НСО» приняли участие в международной выставке органических продуктов BioFACH India, которая прошла в ноябре в городе Нью-Дели.⠀

В составе экспонентов регионального стенда Новосибирской области приняли участие такие компании как: ООО «Звенящие Кедры» (торговый бренд MEGRE), ООО «Ламинария Шоп» (торговый бренд Miss Laminari). ООО «Агрофармика» (торговый бренд удобрений для агро — сектора CYTOHUMATE).

Как отмечают организаторы, участники выставки провели 3 дня интенсивной работы в режиме non-stop, прошла встреча с представителями и сотрудниками Торгового Представительства РФ в Дели.

Компания «Агрофармика» провела предварительные переговоры с рядом крупнейших производителей органических продуктов Natur Land Organik, Nature Bio Foods, крупнейшим холдингом по поставке органических удобрений Alligo Horizont, профессиональными фермерскими хозяйствами Samruddhi, Ferrum, а также с представителем фермерских хозяйств в ЮАР.⠀⠀

Компания Miss Laminaria договорилась о проведении мастер-классов и тестовых демонстрационных мероприятиях совей косметики в магазинах органических товаров и косметики в Дели: ThrivEarth, Ecogenic. Достигнуты предварительные договоренности по возможности контрактного производства с крупной косметической компанией Alohya Agrotech Organic. Тестовые образцы оставлены будущим партнёрам на лабораторные испытания. ⠀⠀

«Интерес к товарам марки MEGRE был прикован в первую очередь к коллекции новой парфюмированной линейки компании. Древесно-кедровые ароматы, мягкие свежие и абсолютно новые запахи для индийского рынка вызывали неподдельный интерес. Косметика премиум-класса, всегда находит своего покупателя и партнёра, одним из таких планирует стать компания GO Green в Дели, Naija из Бангалора и Minature из Гуджарата», — пояснила внештатный эксперт по ВЭД Союза «Новосибирская Торгово-Промышленная Палата» Анна Руднева.

По ее словам, в пост-выставочное время всю выставочную команду ждёт работа по адаптации товара к требованиям индийского рынка. Участника стенда оставили образцы своей продукции на лабораторные испытания, первый шаг допуска на один из самых больших потребительских рынков мира был сделан.

«Впереди много работы, рынок Индии один из самых перспективных в вопросах потребления в ближайшие десятки лет и чтобы стать частью этого рынка необходимо терпение, инвестиции времени и денег, чем обладает каждый участник поездки», — пояснила Анна Руднева.

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