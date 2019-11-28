Более 20% автозаправок в 18 регионах России нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива. К ним относятся Новосибирская и Томская области.

По данным Росстандарта, больше всего нарушений зафиксировано в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.

«Росстандартом ежегодно проверяется порядка 1 тысячи АЗС. Планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне», — сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

С 2018 года на территории России применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента. По данным Минпромторга, ситуация с качеством топлива в целом по стране улучшилась — по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8% (в 2015 году она составляла более 20%).

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.