Более 20% автозаправок в 18 регионах России нарушают требования техрегламента по физико-химическим показаниям топлива. К ним относятся Новосибирская и Томская области.
По данным Росстандарта, больше всего нарушений зафиксировано в Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Владимирской, Рязанской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Туве, Хакасии, Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.
«Росстандартом ежегодно проверяется порядка 1 тысячи АЗС. Планируемое количество АЗС для проведения проверок в последующие периоды находится примерно на том же уровне», — сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.
С 2018 года на территории России применяются оборотные штрафы за несоответствие топлива требованиям технического регламента. По данным Минпромторга, ситуация с качеством топлива в целом по стране улучшилась — по итогам проверок девяти месяцев 2019 года доля таких нарушений составила 8,8% (в 2015 году она составляла более 20%).