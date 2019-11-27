Благотворительный фонд Владимира Потанина начинает принимать заявки от российских музеев на конкурс проектов «Музей 4.0».

Также участие в нем могут принять организации, осуществляющие музейную деятельность. Сумма гранта составляет 50 млн рублей.

Конкурс является частью благотворительной программы «Музей без границ» — проекта, который открывает музеям дополнительные возможности для экспериментов и перенастройки существующего инструментария, использования новых социальных технологий, а также развития сетевого взаимодействия.

«Современный музей активно участвует в развитии культурной и социально-экономической жизни своего региона, используя разные технологии и каналы коммуникаций. Но среда, в которой музеи ведут свою деятельность, — высококонкурентная, и чтобы оставаться востребованными, учреждениям культуры необходимо постоянно развивать программы для разных аудиторий, работать с цифровыми вызовами, изучать своего посетителя, предлагать новые увлекательные проекты и способы взаимодействия. В нашей работе мы наблюдаем динамичное развитие проектной активности музеев и с нетерпением ждем новые смелые идеи, лучшие из которых фонд поддержит грантами», — рассказала директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Фодина.

В этом году конкурс проходит в четырех номинациях: «Инструменты и технологии», «Культура участия», «Сетевые партнерства» и «Новые вызовы». Заявки принимаются с 25 ноября 2019 года по 26 февраля 2020 года на сайте фонда.

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