На «Сибирской аграрной неделе» отметили совершенствование регионального законодательства в сфере АПК

В новосибирском Экспоцентре в среду открылась крупнейшая за Уралом международная выставка «Сибирская аграрная неделя», в которой принимает участие более 170 компаний.

На выставке представлены сельскохозяйственное оборудование, продукты питания, фармацевтика для животноводства. Кроме российских производителей, продукцию на экспозицию привезли компании из Германии, Италии, Дании, США и других стран. Приветствуя участников новосибирской выставки, заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что для сельхозпроизводителей минувший год стал непростым. «Но, божьей милостью и трудами аграриев, он завершился успешно. Сибирь в очередной раз дала в закрома России достойный урожай», — сказал представитель федерального министерства.

Открывая «Сибирскую аграрную неделю», губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал успехи сибирских аграриев в минувшем году. По словам главы региона, все плановые показатели по итогам уборочной будут достигнуты, кроме того, область «серьезно продвинулась» в переработке молока, хранении, обработке и логистике зерновых. «Была проделана тщательная и сложная работу по совершенствованию и настройке регионального законодательства в сфере АПК, бюджетной поддержке сельхозпроизводителей. Мы боролись с излишней бюрократией, с этого года процедуры мер поддержки сельхозпроизводителей будут полностью в НСО переведены в «цифру», многие аграрии, чтобы получить поддержку, не должны даже приезжать в Новосибирск», — рассказал Андрей Травников. От депутатского корпуса и от имени находящегося в командировке спикера регионального парламента участников выставки поздравил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. «Присутствие представителей зарубежных стран на этом форуме показывает, насколько серьезно сегодня Новосибирская область расценивается, как серьезный сельхозпроизводитель, насколько мы рассматриваемся, как серьезные партнеры. Многие бренды новосибирских хозяйств уже стали всероссийскими», — обратился к аграриям Андрей Панферов.

В рамках «Сибирской аграрной недели» также пройдет IV Новосибирский агропродовольственный форум. На нем планируется обсудить управление качеством в растениеводстве, развитие органического сельского хозяйства, возделывание в Сибири высокомаржинальных культур и другие актуальные вопросы аграрной повестки. В рамках форума также пройдет заседание экспертно-консультационного совета ассоциации «Сибирское соглашение». Завершится «Сибирская аграрная неделя» 29 ноября.

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