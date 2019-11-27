Новосибирский областной бюджет прошел первое чтение

Впервые консолидированный бюджет Новосибирский области перешагнет 200 млрд рублей. О том, как формируется главный финансовый документ региона на 2020 год, узнал «Континент Сибирь».

Бюджет Новосибирской области в первом чтении депутатам Заксобрания Новосибирской области на сессии представил заместитель председателя регионального правительства, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. По прогнозам минфина, в 2020 году доходы областного бюджета составят свыше 172,8 млрд рублей. При этом собственные доходы увеличатся на 10,5 млрд рублей. Как доложил Виталий Голубенко, из федерального бюджета в 2020 году в регион будут направлены трансферты на сумму 32,8 млрд рублей. Это выше, чем в 2019 году на 2,5 млрд рублей.

Министр финансов Новосибирской области также сообщил, что целевые трансферты из федерального бюджета обеспечивают всего 14% от общей расходной части, или около 25 млрд рублей. «А большая часть — 86%, или 152 млрд рублей, — это расходы, которые мы финансируем, благодаря налоговой отдаче нашей экономики», — подчеркнул Виталий Голубенко.

Достойными назвал параметры бюджета губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Темпы прироста собственных доходов 8–9%. Впервые консолидированный бюджет Новосибирска и области перешагнет 200 миллиардов рублей», — отметил глава региона.

Виталий Голубенко доложил депутатам о приоритетах, которые расставило правительство области, формируя бюджет. Так, на заработную плату работников бюджетной сферы в 2020 году запланировано 57 млрд рублей. О мерах социальной поддержки, чей «вес» в областной казне 19,7 млрд рублей — основные расходы в этой сфере направлены на поддержку семей с детьми, детей-сирот, граждан старшего поколения, а также нуждающихся в льготном лекарственном обеспечении и льготном проезде.

Министр финансов региона также отметил, что в следующем году будет увеличено обеспечение деятельности учреждений и содержание органов власти почти на 2 млрд рублей. Это, естественно, сразу вызвало вопросы у депутатов. Член комитета по строительству Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин поинтересовался, с чем связано повышение. «Прогнозируют снижение реальных денежных доходов населения, тогда как затраты на обеспечение работы муниципальных служащих растут», — недоумевал депутат. Отвечая ему, Виталий Голубенко, напомнил, что заработная плата муниципальных служащих не поднималась несколько лет.

Остальные расходы в бюджете 2020 года распланированы в следующем соотношении. Больше всего получит минстрой — 24,4% от расходной части бюджета. На многофункциональную ледовую арену и региональный центр волейбола выделено 3 млрд 892 млн рублей, или 17,4%. Доля минздрава в расходной части бюджета — 17,3%, Минтранса — 5,6%, меньше всего выделено на минобразования — 4,3%.

Виталий Голубенко прокомментировал планируемые затраты на капитальное строительство. В следующем году область будет строить больше детских садов, на эти цели запланировано 2 млрд 171 млн рублей. Затраты на строительство школ снижаются в сравнении с текущим годом до 1 млрд 976 млн рублей: в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию шесть школ и начать строительство еще пяти. В селах также появится 37 новых фельдшерско-акушерских пунктов, на их создание выделено 404 млн рублей.

Во время обсуждения доклада министра финансов депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Барсуков обратил внимание, что при росте всех приоритетных расходов объем дорожного фонда в предстоящем году снижается в сравнении с 2019 годом на 1,8 млрд рублей. «На текущий момент планирование средств идет в объеме прямых доходов дорожного фонда — транспортного налога, акцизов на бензин и средств от штрафов за нарушение правил дорожного движения. Следует учесть и передачу части транспортного налога в виде норматива в доходную часть местных бюджетов в размере 742 млн рублей. Тогда как в прошлом году дорожный фонд был увеличен на 4 млрд рублей из областного бюджета, в том числе за счет крупных объектов», — ответил Виталий Голубенко. Взявший после него слово Андрей Травников заверил, что «в 2020 – 2022 годах ни крупные объекты не пострадают, ни сельские дороги не встанут. Информация по финансированию крупных объектов будет поступать, возможно, уже в ближайшие недели».

После обсуждения бюджет Новосибирской области был принят в первом чтении. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив подчеркнул, что при подготовке документа ко второму чтению депутатам предстоит серьезная работа над поправками. «Практически каждый депутат будет подавать поправки, которые касаются его округа. Конечно, есть поправки глобальные — это школы, дороги, садики, больницы, программа «Чистая вода», на которую мы каждый год добавляем деньги, прекрасно понимая, что на эти цели необходимо увеличивать финансирование.

Сейчас появляются и федеральные программы. Так, в федеральной программе «Развитие сельских территорий» также заложена и газификация, и строительство водопроводов, создание другой необходимой инфраструктуры. Будем разговаривать с каждым депутатом на комитете, на фракциях, сопоставлять с федеральными возможностями и с нашим бюджетом. Процесс рабочий, мы его проходим каждый год и находим оптимальные решения», — рассказал журналистам в перерыве сессии спикер регионального парламента.

Андрей Шимкив также коснулся нового законопроекта о поддержке малых и средних сельхозпроизводителей. «Нам наконец-то удалось ограничить финансовые вливания в большие агрохолдинги из регионального бюджета. Эти средства мы планируем направить на поддержку небольших, средних хозяйств, которые больше нуждаются в нашей помощи. Сегодня, благодаря им, сельские территории еще живы, сохраняется сельский образ жизни. И думаю, уже к посевной 2020 года они ее реально почувствуют», — считает Андрей Шимкив.

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